19-08-2020, Annet Vieregge & Marije Timmer - 112Groningen.nl

Stille tocht voor drie omgekomen mannen uit Bad Nieuweschans

Finsterwolde - Vanavond kwamen tientallen mensen bij elkaar bij de gemeente werkplaats in Finsterwolde voor een stille tocht voor de drie omgekomen mannen uit Bad Nieuweschans.

In de nacht van 14 op 15 augustus ging het op het Modderland in Finsterwolde gruwelijk mis. Een auto met daarin vier personen botste omstreeks 01:30 uur frontaal tegen een boom. De auto vloog direct na de klap in brand. Drie mannen van 29, 33 en 41 jaar oud kwamen bij het verkeersongeval om het leven. De vierde inzittende, de bestuurster, een 32-jarige vrouw, vecht momenteel nog voor haar leven in het ziekenhuis.





Vanavond werd er door vrienden en familie een stille tocht gehouden om de omgekomen slachtoffers te herdenken. Vanaf de gemeente werkplaats aan de Kerkeweg in Finsterwolde liep een stoet van ongeveer 250 tot 300 personen naar de plek waar het dodelijke verkeersongeval plaatsvond.



Aangekomen bij de ongevalslocatie werden er bloemen gelegd, kaarsjes aangestoken en werden de drie mannen herdacht door familie, vrienden en belangstellenden.