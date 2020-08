19-08-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Getuigen gezocht van straatroof in Paddepoel

Groningen - Gisteravond, dinsdag 18 augustus 2020, tussen 18:30 uur en 18:45 uur, is er een 26 jarige man beroofd op de Paddepoelsterweg, aan de achterzijde van de flat aan de Duindoornstraat.

Het slachtoffer werd door meerdere jongens op de fiets tot stoppen gedwongen. Zij droegen mondkapjes. Eén van hen bedreigde het slachtoffer met een scherp voorwerp en dwong hem zijn tas af te geven. Hij werd vervolgens in de struiken geduwd en de daders gingen er met zijn tas vandoor.





Signalement dader: man, 1.80 m lang, 16 jaar, slank postuur, getinte huid, zwart t-shirt met korte mouw met een rood/groen randje, zwarte trainingsbroek met aan de zijkant gouden letters, grijze sportschoenen en een zwarte baseballcap.





Heeft u iets gezien, gehoord, komt het signalement u bekend voor of heeft u informatie dat van belang kan zijn in het onderzoek. Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer: 2020226945.