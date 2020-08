19-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

GGD opent tweede testlocatie in provincie

Groningen - De GGD Groningen gaat aanstaande dinsdag een tweede corona-testlocatie in de provincie openen. De nieuwe locatie komt in Veendam.

Op dit moment is er in de provincie alleen een testlocatie in de stad Groningen. Dit heeft als nadeel dat mensen die klachten hebben en zich willen testen en in bijvoorbeeld Delfzijl of Bad Nieuweschans wonen, helemaal naar Stad moeten. Met het openen van de nieuwe locatie wordt er een extra lokale testmogelijkheid aangeboden.Grootste verschil met de huidige locatie in Groningen is dat de nieuwe testlocatie in Veendam een ‘drive through’-testlocatie wordt. Na het maken van een afspraak rijdt de persoon die zich wil laten testen op de afgesproken tijd met de auto door de teststraat. Bij het afnemen van de test blijft men in de auto. Het is ook mogelijk om op de fiets of te voet de locatie te bezoeken.De testlocatie in Veendam is te vinden aan de Schipperstraat 33 en is op werkdagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Een afspraak maken om je te laten testen kan online via rijksoverheid.nl/coronatest of telefonisch via 0800 – 1202.