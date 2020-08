20-08-2020, Raymond Meter - 112Groningen.nl

Grote uitslaande woningbrand in stad, geen gewonden (Video)

Groningen - In de nacht van woensdag op donderdag heeft er in een bovenwoning aan de Paterswoldseweg een grote uitslaande brand gewoed.

De brandweer werd om even voor middernacht gealarmeerd voor de woningbrand, waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Bij aankomst van de eerste eenheden was de brand al uitslaande uit het dak. Hierop werd er opgeschaald naar middelbrand en een extra blusvoertuig kwam ter plekke.



Al snel bleek het dat het niet meer veilig genoeg was om een binnenaanval te gaan doen. Brandweerlieden bestreden de brand van buitenaf en hebben daarbij een tweede hoogwerker ingezet.



Een Grootwater transport kwam ter plekke om de brandweerlieden van voldoende bluswater te voorzien tijdens het bestrijden van de brand.



Door een snelle opschaling en inzet van de brandweercollega’s uit Groningen en Haren heeft men de brand kunnen beperken tot de bovenverdieping. De situatie is onder controle, men was nog enige tijd bezig met nablussen. Zover bekend vielen er bij de brand geen gewonden. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.