20-08-2020, 112Groningen.nl & Team Verkeer Noord- Nederland

27 voertuigen gecontroleerd tijdens transportcontrole in Noord-Nederland

Groningen - Gistermiddag, woensdag 19 augustus, heeft de afdeling Team Verkeer van de politie een transportcontrole gehouden in Noord-Nederland.

In totaal werden er bij deze transportcontrole 27 voertuigen gecontroleerd. De politie controleert tijdens zo'n transportcontrole op van allerlei dingen. Zoals de status van het voertuig, de bestuurder, de lading, vergunningen, rij-tijden, etcetera.



In totaal werden er gister tijdens de controle 14 bekeuringen uitgeschreven. Dit was onderandere voor:

4 x overbelading

1 x verlichting aanhangwagen

1 x geen E achter B

1 x maatregel voor het illegaal overbrengen van afval uit Duitsland

1 x overschrijding lengte

2 x overschrijding hoogte

1 x geen markeringsborden voeren

1 x scherp uitstekende delen

1 x niet handsfree bellen

1 x softwarefraude AdBlue systeem





Ook werden er bij de controle meerdere waarschuwingen gegeven voor verschillen zaken.