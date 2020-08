20-08-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Man op dak van woningcomplex laat hulpdiensten uitrukken

Groningen - De hulpdiensten werden woensdagavond om even voor tien uur gealarmeerd voor een man op het dak aan de Kleine Raamstraat in de stad Groningen.

De politie kreeg een melding dat er een man op het dak stond, hierop werden meerdere politie-eenheden ter plekke gestuurd. Uit voorzorg werd de assistentie van de Groninger brandweer ingeroepen om de man met behulp van een hoogwerker van het dak te halen.

Politieagenten zijn ter plekke met de man in gesprek gegaan. Uiteindelijk is de man veilig van het dak gekomen. De man is volgens de politie overgedragen aan een zorginstantie.