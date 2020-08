20-08-2020, 112Groningen.nl & Politie

22-jarige uit Nieuw-Buinen aangehouden in groot cyberonderzoek

Nieuw-buinen/ Amersfoort - In een groot onderzoek naar cybercrime, waarbij meer dan 200 slachtoffers zijn opgelicht en ruim 4 miljoen euro is buitgemaakt zijn dinsdag 18 augustus 2020 opnieuw verdachten aangehouden.

Het gaat om een man van 22 jaar uit Nieuw-Buinen en een man van 33 uit Helmond. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. In Nieuw-Buinen zijn onder andere merkkleding, telefoons, computers, grote contante geldbedragen en dure vervoersmiddelen in beslag genomen.





Gebeld door de bank

De politie kreeg meer dan 200 aangiftes binnen van, vooral oudere slachtoffers die dachten dat zij door medewerkers van de bank waren benaderd. De zogenaamde bankmedewerker adviseerde het slachtoffer om geld over te maken naar een zogenaamde veilige rekening, bijvoorbeeld omdat er een hack zou dreigen. De cybercriminelen keken waar nodig zelfs mee met Teamviewer op de computer van het slachtoffer, om te helpen het geld zo snel mogelijk veilig te stellen op ‘kluisrekeningen’. In werkelijkheid werd het geld door de cybercriminelen weggesluisd naar rekeningen van zogenoemde geldezels of katvangers. De bedragen die werden gestolen varieerden van 10.000 tot zelfs 100.000 euro.







Eerdere aanhoudingen

Al eerder werden er in het onderzoek 5 verdachten aangehouden. Op 18 mei 2020 werd een 21-jarige man uit Amersfoort en een 30-jarige man uit Veendam aangehouden, op 27 mei een 23-jarige man uit Veendam en op 2 juni 2020 een 23-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Hilversum.

Ook bij hen werden grote geldbedragen, dure merkkleding, telefoons, computers en dure auto’s in beslag genomen. Deze verdachten zitten nog in gevangenhouding, de feiten waarvan zij worden verdacht zijn oplichting, computervredebreuk en witwassen.







Onderzoek gaat door

De politie gaat verder met haar onderzoek, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.







Wat kunt u doen om phishing van uw gegevens te voorkomen?

• Reageer nooit op e-mails, appjes en telefoontjes met verzoeken om persoonlijke inlogcodes of pincode. Banken, creditcard maatschappijen en bijvoorbeeld webshops vragen hier nooit om.



• Krijgt u betaalverzoeken van onbekenden, klik deze dan niet aan.

Stuur uw bankpas niet op. Uw bank zal hier nooit om vragen. Als u een nieuwe pas krijgt, vraagt de bank altijd om uw oude pas door te knippen en weg te gooien.



• Stuur ook nooit een kopie van uw identiteitsbewijs op. Criminelen kunnen uw BSN-nummer gebruiken om een bankpas aan te vragen.



• Rijbewijs gehaald? Zet hiervan liever geen foto op social media. De zichtbare persoonsgegevens op de foto van het rijbewijs kunnen worden misbruikt.



•Geef nooit zomaar persoonlijke gegevens over de telefoon.



• Wilt u een betaalverzoek doen, log dan in op uw eigen bankapp of de website van uw bank en doe daar de betaling. Geef ook aan bij de koper dat u op deze manier betaalt. Vaak zal de fraudeur dan al afhaken en geen verdere actie ondernemen.



• Vertrouwt u een link niet helemaal, check hem via de website checkjelinkje.nl.



• Zorg dat wachtwoorden veilig zijn en verander ze regelmatig. Wees er zeker van de uw computer de laatste software- en beveiligingsupdates heeft gehad.