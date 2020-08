20-08-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Meerdere voertuigen botsen op N355, hoogzwangere dame raakt gewond

Groningen - Op de Friesestraatweg - N355 ter hoogte van Reitdiephaven zijn donderdagmiddag meerdere voertuigen betrokken geraakt bij een verkeersongeval.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks vijf over vier. Zeker vier personenauto's kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Het ongeval zorgde voor een grote ravage op de weg, overal lagen onderdelen verspreid over het wegdek.



De inzittenden van de betrokken voertuig werden door medewerkers van de ambulancedienst nagekeken op eventuele verwondingen. Uiteindelijk werd één van de automobilisten, een hoogzwangere dame, met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen.





De verkeersongevallen analyse van de politie kwam met spoed ter plekke om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeval. Door het ongeval ontstond er veel file vorming, het verkeer werd later via de op- en afritten omgeleid door politieagenten. De betrokken voertuigen werden door een bergingsbedrijf afgesleept.



In de loop van de avond werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer.