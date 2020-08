20-08-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Fietser licht gewond bij verkeersongeval in de Held

Groningen - Bij een verkeersongeluk donderdagmiddag op de James Baldwinstraat in de wijk De Held is een fietser lichtgewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 17.40 uur. Het ging om een ongeluk waarbij een fietser en een auto waren betrokken. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De fietser is voor de auto terecht gekomen waarmee een aanrijding niet meer te voorkomen was.



De fietser kwam door de botsing ten val. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Verpleegkundigen van een ambulance hebben het slachtoffer gecontroleerd maar de man hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.