Verkeerssituatie kruising Helperzoom/ Helper brink gewijzigd

Groningen - Vanaf gistermiddag is de verkeerssituatie op de kruising Helperzoom, met de Helperbrink gewijzigd. Fietsers die vanaf het fietspad komen hebben door de nieuwe situatie voorrang van automobilisten die vanaf de Helperzoom of Helperzoomtunnel komen.

Het verkeer vanuit de Helper brink heeft geen voorrang meer en heeft haaientanden gekregen. Een stuk van de weg tussen de Helper brink en de Groenendaal is tijdelijk versmald en is van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur veranderd.



Ook zijn de verkeersdrempels nabij de kruising verhoogd om de snelheid van automobilisten omlaag te halen. Vaak rijden automobilisten nog vrij hard op de kruising af waardoor het soms bijna mis dreigt te gaan.



Aanpak Ring Zuid hoopt dat het met de nieuwe verkeerssituatie een stuk veiliger en overzichtelijker wordt voor fietsers, voetgangers en automobilisten.