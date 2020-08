21-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brand op woonboot snel onder controle

Groningen - De Groninger brandweer werd vrijdagmiddag omstreeks half twee opgeroepen voor een woningbrand aan de Woonschepenhaven in Groningen.

Door nog onbekende oorzaak was er brand ontstaan op een van de woonboten. Brandweerlieden zijn bij aankomst meteen de woning in gegaan om te kijken waar de brand woedde. Gelukkig bleek het brandje snel onder controle te kunnen worden gebracht. Brandweerlieden hebben in de woonboot nog een nacontrole gedaan en zijn hierna weer retour naar de kazerne gegaan. Het is onbekend wat er precies brandde.