21-08-2020, Henk Frans - 112Groningen.nl

Graafmachine kantelt en belandt in de sloot langs N366

Oude Pekela - Tijdens werkzaamheden langs de N366 nabij Oude Pekela is vrijdagmiddag een mobiele kraan, ook wel graafmachine genoemd, op zijn zijkant terecht gekomen.

Door nog onbekende oorzaak kantelde de graafmachine en belandde op zijn zijkant in een naastgelegen sloot. Zover bekend raakte de kraanmachinist bij het ongeval niet gewond.





Een bergingsbedrijf met een grote hijskraan moest eraan te pas komen om de graafmachine weer overeind te krijgen. Door het ongeval was één rijstrook van de N366 tussen Veendam en Oude Pekela afgesloten door de wegbeheerder. Het is onbekend hoe groot de schade aan het voertuig is.





De weg blijft zeker nog tot 17 uur afgesloten in verband met de bergingswerkzaamheden en het herstellen van de berm.