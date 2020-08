21-08-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Brand in studentenpand laat hulpdiensten uitrukken naar binnenstad

Groningen - De Groninger brandweer werd vrijdagmiddag gealarmeerd voor een woningbrand aan de Gelkingestraat in de binnenstad van Groningen.

In een studentenpand zou mogelijk brand zijn uitgebroken. Brandweerlieden hebben in het pand een controle gedaan opzoek naar de mogelijk oorzaak van de brand. De Gelkingestraat was door de politie afgesloten voor verkeer.



Wat uiteindelijk de oorzaak van de brand was, is niet bekend. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.