21-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Politie stelt speciaal telefoonnummer in voor getuigen dodelijk geweldsmisdrijf in Hoogkerk

Groningen - De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van een geweldsincident dat in de nacht van afgelopen zaterdag op zondag plaatsvond in Hoogkerk. Bij dit incident kwam de 51-jarige eigenaar van een Grieks restaurant in de Zwanestraat om het leven.

Een gesprek via 06-16 77 49 52 is vanaf het eerste moment strikt vertrouwelijk, zo benadrukt de politie. Het nummer is iedere dag tussen 9.00 en 21.00 uur bereikbaar.



Na het incident, waarbij het slachtoffer werd mishandeld en mogelijk ook gestoken, zijn drie verdachten van 51, 24 en 23 jaar aangehouden. Het politieonderzoek naar het incident is nog volop bezig.