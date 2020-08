21-08-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Stenen gevelplaat valt van pand in Herestraat, straat tijdelijk afgesloten

Groningen - In de Herestraat is vrijdag aan het einde van de middag een gevelplaat met een gewicht van meer dan 20 kilo naar beneden gekomen. Dat meldt oogtv.