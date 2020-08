21-08-2020, Patrick Wind & oogtv.nl tekst & Nuver redactie

Jongeman gewond bij steekincident Helpman

Groningen - Bij een steekpartij vrijdagavond in Park Groenestein in de Groningse wijk Helpman is een tiener gewond geraakt. Zegt oogtv.nl.

De steekpartij vond plaats rond 21.30 uur. “In het park, ter hoogte van het uilenhuisje, is een jongen van nog geen 14 jaar oud gestoken en daarbij gewond geraakt”, meldt een fotograaf van112groningen.nl. “Het slachtoffer is in een nabijgelegen woning behandeld aan zijn verwondingen. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis en is door agenten thuisgebracht.” De politie is in de buurt op zoek gegaan naar de dader. Verschillende politieauto’s reden door de wijk. Bij de zoekactie werd ook een politiehond ingezet. Er werd een man aangehouden in de omgeving.

Zaterdag meer info.