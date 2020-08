22-08-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Scootmobieler belandt in de sloot in natuurgebied

Groningen - De brandweer van de stad werd vrijdagmiddag gealarmeerd voor een persoon te water in het natuurgebied tussen Beijum en Lewenborg.

Een oudere man op een scootmobiel was door nog onbekende oorzaak te water geraakt. Omstanders hebben de man op het droge weten te krijgen. De man werd nagekeken op eventuele verwondingen maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



De politie zette het eenzijdige ongeval op papier en deed kort onderzoek naar de oorzaak.