22-08-2020, 112Groningen.nl

22-jarige man uit Het Hogeland om het leven gekomen bij ongeval op A6

SintNicolaasga/ Het Hogeland - Bij het ernstige ongeval op de A6 nabij SintNicolaasga is gistermiddag een 22-jarige man uit de gemeente Het Hogeland om het leven gekomen.

De omgekomen man bestuurde een van de betrokken vrachtauto's. De andere vrachtwagenchauffeur raakte bij het verkeersongeval ook gewond.



Ook een 60-jarige man uit Sneek, die in een van de betrokken personenauto's zat en een 40-jarige man uit Haulerwijk, die in het betrokken busje zat, raakten gewond.



Over de ernst van het letsel van de gewonden en de toedracht van het ongeval kan de politie nog niets zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond, meldt de politie zaterdagmiddag.