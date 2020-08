22-08-2020, Jelte Haumersen & Jordi Haverdings - 112Groningen.nl

Rookontwikkeling in gebouw De Zijlen in Leek

Leek - Bij Stichting De Zijlen aan de Bousemalaan in Tolbert heeft zaterdag rond het middaguur iets voor rookontwikkeling gezorgd.

Dit activeerde het brandalarm waarna de brandweer van Leek en politie opgeroepen zijn om met spoed ter plaatse te gaan. De brandweer werd opgevangen door de bedrijfshulpverlening (BHV) waarna ze op verkenning zijn gegaan.



Er werd daadwerkelijk rook waargenomen waardoor er uit voorzorg een slang uitgerold is. Een brandhaard werd niet gevonden, de brandweer heeft de ruimte geventileerd. Wat de oorzaak is van de rookontwikkeling is niet bekend.