22-08-2020, 112Groningen.nl

Fietser gewond bij verkeersongeval met automobilist in Leens

Leens - De hulpdiensten werden zaterdagmiddag omstreeks kwart voor vier gealarmeerd voor een aanrijding letsel op het de kruising Hoofdstraat met de Jan Zijlmasingel in Leens.

Eenmaal ter plekke bleek het dat een fietser en een automobilist elkaar geraakt hadden. Hierbij de de fietser gewond geraakt. Medewerkers van de ambulancedienst hebben zich ontfermt over het gewonde slachtoffer.



Door het ongeval brak te fiets in twee stukken. De politie deed ter plekke onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. De gewonde fietser werd even later met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis.