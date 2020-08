22-08-2020, Oscar Pentinga - 112Groningen.nl

Keukenbrand in Zuidhorn snel onder controle gebracht

Zuidhorn - De vrijwillige brandweer van Zuidhorn werd zaterdagavond rond vijf over half zeven opgeroepen voor een woningbrand aan de Admiraal Helfrichstraat in Zuidhorn.

In de keuken van een woning was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Brandweerlieden hebben bij aankomst een binnen-aanval gedaan waardoor de brand snel onder controle kon worden gebracht.



Eén persoon werd door een verpleegkundige van de ambulancedienst gecontroleerd op mogelijk rookinhalatie. Zover bekend hoefde deze persoon niet mee naar het ziekenhuis.



Wat er uiteindelijk in de brand heeft gestaan en wat de oorzaak van de brand is geweest, is onbekend. Stichting Salvage zal ter plekke komen voor de afhandeling van de schade.