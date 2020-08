22-08-2020, Patrick Wind & Maikel Basstra - 112Groningen.nl

Metershoge vlammen bij containerbrand nabij de Kring (Video)

Groningen - De Groninger brandweer werd zaterdagavond tegen kwart voor tien gealarmeerd voor een containerbrand aan de Eemsgolaan nabij de Kring.

Toen de eerste brandweer-eenheid met een tankautospuit ter plekke kwam sloegen de vlammen al metershoog uit de afvalcontainer. Ter assistentie werd een schuimblusvoertuig ter plaatse geroepen.

Brandweerlieden hebben met twee stralen hoge druk geprobeerd de vlammen 'neer te slaan'. Uiteindelijk heeft het schuimblusvoertuig de blussing van de brand overgenomen. Na ongeveer een half uur was de brand onder controle. Over de oorzaak van de brand is niks bekend, vermoedelijk is er sprake van brandstichting. De politie zal ter plekke komen om de oorzaak van de brand te achterhalen.