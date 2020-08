23-08-2020, 112Groningen.nl

Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding na bedreiging

Nieuwe Pekela - In de nacht van zaterdag op zondag kreeg de politie de melding dat een man een bekende van hem zou hebben bedreigd en mogelijk gewapend was.

Politieagenten troffen de man aan op de Rondweg in Nieuwe Pekela.

Toen agenten de man wilden aanhouden hebben zij zich genoodzaakt gezien om een waarschuwingsschot te lossen.



Hierbij is niemand gewond geraakt. De verdachte bleek inderdaad een mes bij zich te dragen, meldt de politie. De man is aangehouden en werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.



De verdachte is een 40-jarige man uit de gemeente Pekela, hij zit nog vast en zal gehoord worden door de recherche in deze zaak.