23-08-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Buitenbrandje in droge sloot geblust door agenten

Winschoten - Zondagmiddag heeft er een kleine buitenbrand gewoed in een droge sloot nabij de Albert Verweijstraat in Winschoten.

De vrijwillige brandweerlieden van het korps Winschoten werden om iets over half vier gealarmeerd voor de buitenbrand en kwamen met een tankautospuit ter plaatse.



Politieagenten die ook op de melding af waren gekomen hebben de brand met een tak weten te blussen. Brandweerlieden hebben nog een korte nacontrole gedaan. Het is onbekend hoe het brandje is ontstaan. Na enkele minuten konden de hulpdiensten weer terug naar de post.