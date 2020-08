24-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Overweg Esperanto bestaat niet meer maar oversteken gebeurt nog steeds: “Levensgevaarlijk”

Groningen - Bewoners nabij de voormalige Esperanto-spoorwegovergang houden regelmatig hun hart vast. De spoorwegovergang bestaat niet meer, maar oversteken gebeurt er nog steeds.

"De afgelopen week heb ik het twee keer met eigen ogen zien gebeuren", laat een buurtbewoner weten. "Een buurvrouw heeft vrijdag ook iemand over de hekken zien klimmen. Daarmee komt het totaal dus op drie. En ja, het is levensgevaarlijk. Bij de laatste keer moest een trein remmen. Als dit zo doorgaat dan gaan er ongelukken gebeuren." De bewoners laten weten dat ze voor alle drie de incidenten melding hebben gemaakt bij spoorbeheerder ProRail.



De Esperanto-spoorwegovergang werd op 4 april afgesloten voor het verkeer. In mei werd de overweg ontmanteld. Automobilisten maken sindsdien gebruik van de Helperzoomtunnel, voetgangers en fietsers rijden om via station Europapark. Oversteken bij de voormalige Esperanto-kruising is nagenoeg onmogelijk gemaakt. ProRail heeft er hekken geplaatst. "En daar klimmen deze mensen dus overheen. Erg onverstandig."