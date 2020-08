24-08-2020, 112Groningen.nl

Beschonken automobilist (63) aangehouden na achtervolging

Oldekerk - De politie heeft afgelopen nacht in Oldekerk een 63-jarige automobilist uit Zevenhuizen aangehouden voor het rijden onder invloed.

De man probeerde te ontkomen bij een controle in Noordwijk en reed vervolgens door diverse plaatsen in de gemeente Westerkwartier. Nadat hij in Oldekerk werd aangehouden bleek dat hij daadwerkelijk teveel alcohol had gedronken. De man blies tijdens de ademanalyse-controle 805 ugl, dat is ruim 3,5 keer de wettelijke toegestane hoeveelheid.







Achtervolging

De meldkamer kreeg rond middernacht een melding dat een man slingerend bij Opende reed. In Noordwijk kreeg de Zevenhuister een stopteken van de politieagenten. Bij het zien van dit stopteken ging de man er met hoge snelheid vandoor waarop de collega’s de bestuurder volgden. Bij binnenkomst in Oldekerk verloor de 63-jarige de controle over zijn auto. Via enkele bosjes en het fietspad wist hij toch zijn weg te vervolgen. In een verderop gelegen straat werd hij uiteindelijk gezien en aangehouden door de politie.







Gewonde fietser

Tijdens de afhandeling van dit incident kregen collega’s de melding dat er aan de Eekebuursterweg in Oldekerk een 15-jarige fietser gewond was aangetroffen. Via deze weg probeerde de beschonken automobilist eerder aan de politie te ontkomen. De tiener uit de gemeente Westerkwartier is gecontroleerd door ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Zijn fiets was beschadigd.



Of er een verband bestaat tussen de gewonde tiener en de vluchtpoging van de beschonken automobilist wordt onderzocht. De betrokken auto en de fiets zijn meegenomen voor sporenonderzoek. De verdachte is ingesloten en zal gehoord worden in deze zaak.