24-08-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Automobilist botst tegen boom in Marum

Marum - Een automobilist is maandagochtend tegen een boom aangereden aan de Haarsterweg in Marum.

De hulpdiensten werden omstreeks half zeven in de ochtend gealarmeerd voor het verkeersongeval. De automobilist van de auto werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op zijn verwondingen.



Na een medische check hoefde de automobilist niet mee naar het ziekenhuis. De politie zette het ongeval op papier en deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De auto raakte door het ongeval fors beschadigd.