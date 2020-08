24-08-2020, 112Groningen.nl & Weginspecteur Jeroen

Vrachtwagen botst tegen 'RIMOB' nabij afslag Helpman, één rijstrook dicht

Groningen - Een vrachtwagen heeft vanmiddag omstreeks kwart over twaalf een aanrijding gehad met een rimpelbuisobstakelbeveiliger op de N7 ter hoogte van de afrit Helpman.

Door de aanrijding is de rimpelbuisobstakelbeveiliger, afgekort een RIMOB, fors beschadigd geraakt. De RIMOB moest door de forse schade direct worden hersteld door een gespecialiseerd bedrijf.



Om de herstelwerkzaamheden zo veilig mogelijk uit te voeren had Rijkswaterstaat één rijstrook van de N7, vanaf het Julianaplein richting Driebond, en de afrit Helpman afgesloten voor het verkeer.



Door de afsluiting ontstond er op de N7 en de A28 een file van enkele kilometers. Men moet rekening houden met extra reistijd. Het is nog onbekend tot hoelaat de afsluiting duurt.

