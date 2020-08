25-08-2020, 112Groningen.nl

Hevige regenval en zware windstoten verwacht voor dinsdagavond en nacht

Groningen - Voor dinsdagavond en komende nacht wordt er storm verwacht. Er worden zware windstoten en hevige regenbuien verwacht.

In de Stad Groningen wordt het onstuimig weer met een krachtige tot harde wind met windkracht 6 of 7. Verder vallen er pittige buien met kans op zware windstoten tot rond de 90 á 95 kilometer per uur. Ook is er kans op onweer.



Deze weersomstandigheden kunnen voor gevaarlijke situaties en overlast zorgen. Wees daarom alert en voorzichtig. Is er een acute (levens)gevaarlijke situatie? Bel 112!



Bij acuut gevaar wordt aangeraden altijd 112 te bellen. Bij geen acuut gevaar kunt u voor wateroverlast of voor stormschades contact op nemen met de Gemeentedienst in uw eigen woonplaats. Kijk ook of u dingen zelf op kunt lossen, let hierbij wel op uw eigen veiligheid.

