25-08-2020, 112Groningen.nl & RTVNoord

Man uit Wildervank moet cel in wegens belagen agent in Den Haag

Groningen/ Den Haag - Een 39-jarige man uit Wildervank is voor de supersnelrechter in Den Haag veroordeeld tot acht weken cel, waarvan vier voorwaardelijk. De Groninger belaagde afgelopen donderdag een agent tijdens rellen in Den Haag.