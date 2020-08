25-08-2020, Raymond Meter - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Fietsaccu vat vlam in zorgcomplex Maartenshof

Groningen - In woonzorgcomplex Maartenshof aan de Schaaksport heeft dinsdagmiddag een kleine brand gewoed.

De melding van de brand kwam rond 12.30 uur binnen. De rookmelders in het gebouw werden geactiveerd door rookontwikkeling. Als de rookmelders afgaan krijgt de meldkamer van de brandweer direct een seintje waarop er alarm wordt gegeven. De Groninger brandweer rukte met twee tankautospuiten en een hoogwerker uit.



Bij aankomst bleek al snel dat er daadwerkelijk brand woedde. Een fietsaccu die aan de lader lag had vlam gevat. Brandweerlieden hebben de accu en bijbehorende onderdelen in een emmer water gelegd zodat het vuur onder controle gebracht kon worden.



Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan is onbekend. Niemand raakte gewond en de schade is beperkt gebleven.