26-08-2020, 112Groningen.nl & Politie Westerwolde

25 zakken met bouwafval gedumpt in Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans - Langs de Hamdijk tussen de Booneschanskerbrug en Bad Nieuweschans zijn gister, 25 augustus, meerdere zakken aangetroffen door politieagenten.

De aangetroffen zakken zaten vol met onder andere bouwafval en dakleer. Het gaat volgens de politie om ongeveer 25 zakken. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de herkomst van deze spullen.



Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u informatie over deze zaak. Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via meld misdaad anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.

