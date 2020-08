26-08-2020, 112Groningen.nl & Defensie

In juli gecrashte NH90-helikopter wordt geborgen

Groningen - De NH90-helikopter, die 19 juli in het Caribisch gebied in zee is gestort, wordt geborgen. Defensie heeft dat besloten nadat eerst is onderzocht of het boven water halen van het toestel wel mogelijk zou zijn.