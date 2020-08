26-08-2020, 112Groningen.nl & RTVNoord

Meld Misdaad Anoniem helpt bij oprollen hennepkwekerijen in Westerkwartier

Zuidhorn - Inwoners van het Westerkwartier hebben in de afgelopen maanden via Misdaad Anoniem vaker melding gemaakt van mogelijke hennepkwekerijen in hun omgeving dan voorheen.