26-08-2020, 112Groningen.nl & Team Verkeer Noord- Nederland

Getuigenoproep dodelijk ongeval Spijk

Spijk - Op vrijdag 14 augustus 2020 heeft omstreeks 15.00 uur, op de Lage Trijnweg nabij Spijk, een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Hierbij is een fietser om het leven gekomen.

De fietser werd aangereden door een donkere personenauto, die na het ongeval is doorgereden.



Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder van dit voertuig voor- en na dat die aanrijding een dollemansrit heeft gemaakt in de directe omgeving van het ongeval.

Het onderzoeksteam komt graag in contact met getuigen van voor- tijdens- of na het incident.



Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Noord-Nederland via het telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook anoniem contact leggen met de politie via het telefoonnummer 0800-7000.