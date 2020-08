26-08-2020, 112Groningen.nl & Politie Oldambt

Drie nieuwe tips naar aanleiding van Opsporing Verzocht over de woningoverval in Oude Pekela

Oude Pekela - Gisteravond was er in Opsporing Verzocht aandacht voor de woningoverval aan het Flessingsterrein in Oude Pekela van 21 augustus 2019.