26-08-2020, Dennie Gaasendam - DG-Fotografie & Dagblad van het Noorden

Gewonde man bij synthetisch drugslab niet meer in kritieke toestand

Wildervank - De 49-jarige man die vorige week woensdag bij een drugslab aan de Meihuizenweg in Wildervank werd gevonden ligt niet meer in kritieke toestand in het ziekenhuis.