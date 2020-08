26-08-2020, 112Groningen.nl

Groot aantal activiteiten Groningens ontzet geschrapt

Groningen - "Een summier programma dat nog enigszins recht doet aan de viering en herdenking van deze bijzondere dag in de geschiedenis van Stad en Ommelanden."

Zo omschrijft de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken de festiviteiten op en rond 28 augustus, de dag dat Groningen het Ontzet in 1672 viert en herdenkt. De organisatie kan niet anders dan een groot deel van de activiteiten schrappen vanwege het nog altijd heersende coronavirus.

Lange tijd had de vereniging nog de hoop dat de zomerkermis door kon gaan. Eerder deze week is het definitieve besluit de kermis te schrappen genomen. De traditionele kranslegging bij de buste van Rabenhaupt op het waagplein en het luiden van de klokken van de Martinitoren gaan door. Het Bommen Berend Festival in het Groninger Forum gaat ook door.