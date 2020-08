26-08-2020, Ruben Huisman & Robin Feunekes - 112Gr.

Hooi brandt in loods Eelde

Eelde - Aan de Mandelandenweg is woensdagavond brand uitgebroken in een loods voor hooi en stro. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand te bestrijden.

Snel ingrijpen heeft ervoor gezorgd dat de brand niet ver uitbreidde. Met een shovel zijn de hooibalen uit elkaar getrokken zodat de brand goed geblust kon worden. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.