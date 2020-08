27-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Mogelijk verbod op gebruik lachgas in Groningse binnenstad

Groningen - Er komt mogelijk een verbod op het gebruik van lachgas in de Groningse binnenstad. Verschillende politieke partijen lieten woensdagavond weten wel iets te zien in zo’n verbod.

In de gemeenteraad werd woensdagavond de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening van Groningen besproken. Hierin staan alle gemeentelijke regels over leefbaarheid en openbare ruimte. Duidelijk werd dat verschillende partijen een verbod op het recreatieve gebruik en de verkoop van het gas wel zien zitten.



Aanleiding zijn een aantal ongelukken en incidenten met lachgas in de gemeente. In januari kantelde een personenauto bij een verkeersongeluk op de N370. In de auto werd lachgas aangetroffen. Afgelopen voorjaar was het raak op het Hoendiep toen een bestuurder onder invloed van lachgas op een boom botste.



Het CDA liet weten dat het goedje nu z’n onschuldige imago wel verloren heeft. De PVV en PvdA maken zich zorgen over het verstorende effect. De VVD is een andere mening toegedaan. Zij zijn namelijk bang dat een verbod gaat leiden tot illegale handel. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen was duidelijk. Wat hem betreft komt er nog liever vandaag dan morgen een verbod.



Lachgas is op dit moment nog legaal. Het kabinet wil het middel echter verbieden. Een aantal gemeenten hebben inmiddels al een verbod ingesteld. Daarmee lopen zij vooruit op het landelijke beleid. De Groningse gemeenteraad debatteert in september verder over een mogelijk lachgasverbod.