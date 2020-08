27-08-2020, 112Groningen.nl & Persbericht Gemeente Oldambt

Hek bij spoorwegovergang Vogelzangsterweg Scheemda doelwit van vandalisme

Scheemda - Het hek dat in november 2018 bij de spoorwegovergang aan de Vogelzangsterweg in Scheemda is geplaatst, is met grote regelmaat doelwit van vandalisme.

Het hekwerk werd destijds geplaatst doordat er in de afgelopen jaren meerdere ongelukken plaatsvonden op deze spoorwegovergang. In overleg met ProRail, omwonenden en de gemeente Oldambt is toen gekozen voor het plaatsen van een hek. Hierdoor is de weg afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het hek nog wel passeren. Voor agrariërs uit de omgeving is het hek op afstand elektronisch te openen, zodat zij hun percelen kunnen bereiken.





Aangifte

Met grote regelmaat controleren ProRail en gemeente Oldambt de route en het hek aan de Vogelzangsterweg. Hieruit blijkt dat het hek vaak doelwit is van vandalisme. Sensoren en stroomvoorzieningen worden door vandalen beschadigd en kapot gemaakt. “Tot nu toe zijn er gelukkig nog geen onveilige situaties ontstaan door de vernielingen”, aldus wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt.



“Wij, gemeente Oldambt en ProRail, willen de veiligheid bij deze spoorwegovergang behouden en borgen. De impact van de vorige gebeurtenissen staat nog vers in het geheugen. Samen met ProRail kijken we nu naar extra passende maatregelen om het hek te beveiligen”. De gemeente Oldambt heeft inmiddels aangifte gedaan van vandalisme bij de politie.