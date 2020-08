27-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Campagne ‘Better Safe Than Sorry’ bereidt studenten voor op risico’s

Groningen - De Veiligheidsregio Groningen lanceert donderdag een nieuwe campagne die zich speciaal richt op internationale studenten. De campagne ‘Better Safe Then Sorry’ besteedt aandacht hoe studenten zich voor kunnen bereiden op bepaalde risico’s.

Aanleiding voor de campagne is een afstudeeronderzoek naar risicocommunicatie richting internationale studenten in Groningen. Naar aanleiding van dit onderzoek werd de campagne ontwikkeld. Internationale studenten komen terecht in een nieuwe stad en weten doorgaans weinig over de gang van zaken in hun nieuwe leefomgeving.Daarom worden meerdere onderwerpen bij hen onder de aandacht gebracht. In de campagne is er extra aandacht aan de coronamaatregelen. Juist deze coronaregels kunnen sterk verschillen met regels in andere landen.Daarnaast is er aandacht voor brandveiligheid, het plaatsen van rookmelders in je studentenhuis of kamer, vluchtroutes en het veilig gebruik maken van elektrische apparaten. De campagne wordt vanaf donderdag gepromoot met posters en interactieve posts op social media-kanalen. Tips en informatie kunnen internationale studenten vinden op deze website.