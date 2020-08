27-08-2020, 112Groningen.nl

Terugblik: Zeer grote brand verwoest pand Holland Casino

Groningen - Vandaag, 27 augustus 2020, is het precies drie jaar geleden dat er een grote brand uitbrak in het pand van Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep in Groningen.

In dit item blikken we terug naar die desbetreffende 27 augustus waarop het pand van Holland Casino door een grote brand verwoest werd.







Zondagochtend, 27 augustus 2017, omstreeks 7 uur werd de ploeg van Groningen-Stad opgeroepen voor een automatisch brandalarm bij het Holland Casino aan het Kattendiep.



Een beveiliger, die ook op de melding af was gekomen, constateerde dat er in het pand daadwerkelijk brand was. De brand was bij aankomst van de eerste brandweerauto's al zover ontwikkeld dat het niet meer mogelijk was om via de voorkant naar binnen te gaan.



Vanwege de grootte van het pand met bijbehorende parkeergarage werd besloten om op te schalen zodat in korte tijd veel voertuigen en ondersteunend materieel beschikbaar was. Niet lang daarna werd er door de officier van dienst van de brandweer verder opgeschaald naar GRIP 1. Dit om overleg tussen de verschillende hulpdiensten zo goed mogelijk te laten verlopen.



Op verschillende manieren werd geprobeerd om het pand te betreden. De enige manier om dat enigszins veilig te doen was via de parkeergarage. Eenmaal binnen bleek dat het niet meer mogelijk was om de brand van binnenuit te blussen. Vanaf de buitenkant werd met hoogwerkers en straatwaterkanonnen er alles aan gedaan om het vuur in toom te houden.





Het was een brand die lastig te blussen was vanwege de gevaren. Na uren lang volop blussen kon destijds om kwart over twee in de middag het sein brand meester worden gegeven. Bij de grote brand kreeg het korps van Groningen ook assistentie van brandweerkorpsen uit Drenthe. Nog dagen lang werd er door de brandweer nageblust. Ook werd het pand doorzocht met onder andere een brandweer robot en een speciale drone.





Op 23 oktober 2017 begon de sloop van het pand van Holland Casino. Enkele maanden later, zo rond 24 februari was de sloop volledig voltooid. Inmiddels heeft Holland Casino al een aantal jaren een nieuwe vestiging nabij het Sontplein in de stad Groningen. Het is nogsteeds niet bekend wat er met de grond gaat gebeuren waar ooit het Holland Casino stond.