27-08-2020, 112Groningen.nl

Ruim 1300 huishoudens zonder stroom door stroomstoring (Update)

Groningen - Momenteel zitten ruim 1300 huishoudens in Aduard, Adorp, Den ham, Den horn, Garnwerd en Groningen zonder stroom in verband met een stroomstoring.

Omstreeks half twee begon de stroomstoring. Ruim 1300 huishoudens zitten sindsdien zonder stroom. Over de oorzaak van de stroomstoring is momenteel nog niks bekend.



Volgens netbeheerder Enexis zijn monteurs druk bezig om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Het is onbekend tot hoelaat de stroomstoring zal gaan duren.

Update: Rond 18.30 uur meldde Enexis dat de storing was opgelost.