N33 tussen Gieten en Rolde dicht door ongeval

Rolde - De N33 tussen Gieten en Rolde is donderdag bijna de hele dag dicht geweest vanwege een ongeval met een vrachtwagen.

Omstreeks half tien vanmorgen werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het ongeval. Een trailer van een vrachtwagen was door nog onbekende oorzaak gekanteld. Hierdoor kwamen enkele tientallen varkens op de N33 terecht. Een aantal varkens heeft het ongeval niet overleefd.

De brandweer is langere tijd bezig geweest met het vangen van de varkens, die inmiddels druk de N33 aan het verkennen waren. In verband met de bergingswerkzaamheden was de N33 zeker tot 16:00 uur afgesloten voor het verkeer in beide richtingen.

