27-08-2020, Redactie - 112Groningen

Erehaag van tientallen vrachtwagens voor omgekomen vrachtwagenchauffeur

Stitswerd - Tientallen vrachtwagenchauffeurs vormden donderdagmiddag een erehaag gevormd om hun 22-jarige collega respect te betuigen nadat hij vrijdag om het leven kwam bij een ongeluk.

De actie is een initiatief van vrienden van de omgekomen chauffeur. Het slachtoffer, een 22-jarige man uit Kantens kwam vrijdag om het leven bij een verkeersongeval op de A6 bij Sint Nicolaasga.

Diverse vrachtwagenchauffeurs uit het hele land reageerden positief en verzamelden zich bij een boerderij in Stitswerd, tussen de geboorteplaats (Bedum) en zijn woonplaats (Kantens) De chauffeurs konden de uitvaart van hun collega volgen via een scherm. De chauffeurs zijn ook in een stoet langs de begraafplaats gereden om hem een laatste groet te brengen.