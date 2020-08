28-08-2020, 112Groningen.nl & Persbericht Gemeente Groningen

Gemeente Groningen meldt AED’s aan bij HartslagNu

Groningen - Een AED kan, in het geval van een harstilstand, het hart weer op gang brengen. De AED’s op de gemeentelocaties Harm Buiterplein, Zuiderdiep, Kreupelstraat, Hanzeplein en Radesingel zijn aangemeld bij HartslagNu.

Dat betekent dat de AED’s zichtbaar zijn voor burgerhulpverleners als ze een oproep krijgen. Zo kunnen mensen met een hartstilstand sneller gereanimeerd worden. Wethouder Isabelle Diks van gezondheid roept op: meld ook uw AED aan bij HartslagNu.



Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang.







Burgerhulpverleners

De gemeente heeft de AED’s aangemeld bij het reanimatie oproepsysteem HartslagNu. Als bij 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, krijgen burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer een oproep op hun telefoon. In deze oproep staat of ze direct naar het slachtoffer moeten gaan om te reanimeren of eerst de dichtstbijzijnde AED moeten ophalen.







Oproep Wethouder Diks

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk AED’s in Nederland zijn aangemeld bij het reanimatie oproepsysteem. Zo kunnen we zorgen voor een landelijk dekkend netwerk zodat mensen met een hartstilstand snel de juiste hulp krijgen. In het filmpje in de onderstaande tweet roept wethouder Isabelle Diks Groningers op om ook ‘hun’ AED’s aan te melden.





Voor meer informatie over het HartslagNu netwerk en hoe alles in zijn werk gaat, ga dan naar www.hartslagnu.nl



De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.