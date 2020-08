28-08-2020, 112Groningen.nl & Team Verkeer Noord- Nederland

Meerdere bestuurder op de bon tijdens 'Lasergun' controle

Groningen - Gisteren, donderdag 27 augustus, heeft de politie op meerdere plekken op de A7 nabij Groningen gecontroleerd met een zogeheten 'Lasergun'.

Bij deze zogeheten 'Lasergun controles' meet de 'Lasergun' de snelheid waarmee een auto op het apparaat afrijdt. De 'Lasergun' meet de snelheid mede door de snelheid van het licht en tot op drie cijfers achter de komma nauwkeurig. Een 'Lasergun' laat alleen zien hoe hard iemand rijdt, maar slaat geen informatie van de automobilist op. Daarom wordt de bestuurder vaak aan de kant gezet (staande gehouden).



Tijdens de Lasergun controle van gisteren heeft de politie meerdere snelheidsovertredingen van meer dan 30 kilometer per uur te hard geconstateerd. Een aantal automobilisten gaven aan het niet in de gaten te hebben, zo schrijft Team Verkeer Noord-Nederland op haar sociale media.



"Door het snelheidsverschil met de overige weggebruikers moet je het wel in de gaten hebben volgens mij", aldus een politieagent.



De politie roept op om rekening te blijven houden met uw snelheid. Vooral met het regenachtige weer van de afgelopen dagen is het niet verstandig om hard te gaan rijden, want een ongeluk zit in een klein hoekje.