GGD wil derde corona testlocatie in provincie

Groningen - De GGD is van plan om een coronateststraat op te zetten in Delfzijl. De locatie in Delfzijl zou naast Groningen en Veendam de derde testlocatie in de provincie worden.

De plannen werden donderdagavond duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering. Huisartsen in de regio van de havenstad vragen al langer om een eigen testlocatie. Inwoners moesten de afgelopen maanden naar Groningen, en sinds afgelopen maandag kan men ook naar Veendam. Voor ouderen en voor mensen die geen eigen auto hebben en afhankelijk zijn van het openbaar vervoer is dat vaak een te grote drempel om een test af te laten nemen.



Burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl liet weten dat er twee locaties in Delfzijl en één in Appingedam zijn voorgesteld. Deze waren echter niet geschikt. Nu zijn er drie nieuwe locaties voorgesteld. De GGD gaat de komende dagen onderzoek doen of deze wel geschikt zijn.