28-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Scooterrijder gaat onderuit en raakt gewond in Groningen

Groningen - Op de Nieuwe Ebbingestraat, ter hoogte van de Pijpstraat, in de binnenstad van Groningen is vrijdagochtend een scooterrijder onderuit gegaan.

De hulpdiensten werden omstreeks vijf over elf gealarmeerd voor het eenzijdige verkeersongeval. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en ontfermden zich over het gewonde slachtoffer.



Medewerkers van de ambulancedienst hebben de scooterrijder gestabiliseerd en gecontroleerd op zijn verwondingen. Even later is hij met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis.



De politie zette het ongeval op papier en deed kort onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De scooter raakte door het ongeval beschadigd.